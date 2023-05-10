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Чехия передает Украине две системы ПВО "Куб" - президент

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 19:06

Президент Чехии Петр Павел объявил в среду, что Прага передаст Киеву две системы противовоздушной обороны "Куб" и ракеты к ним.

Такое заявление Павел сделал в интервью чешского радио Radiožurnál, передает "Европейская правда".

Чешский президент подчеркнул, Украине нужны воздушные силы, чтобы подготовиться к решающей фазе войны с Россией. В то же время приоритетом, по его мнению, является предоставление достаточного количества бронетехники и боеприпасов.

"Это то, чего Украине не хватает, потому что решающая часть битвы будет происходить на земле", – сказал он.

Напомнив, что Украина уже получила от Чехии около 100 танков, столько же бронемашин и много боеприпасов, Павел анонсировал, что сейчас Прага передает Киеву два зенитно-ракетных комплекса "Куб" с "относительно большим количеством" ракет.

Советская система противовоздушной обороны "Куб" используется для поражения самолетов или вертолетов. В арсенале чешской армии ее должны заменить ракетные комплексы SPYDER из Израиля.

Также президент Чехии Петр Павел заявил, что его стране целесообразно будет рассмотреть возможность передачи ВСУ чешских боевых самолетов L-159.

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Темы: ЧехияПВО
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