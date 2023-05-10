Росіяни з мінометів обстріляли Херсонщину: загинула місцева мешканка
Середа, 10 травня 2023, 19:33
В другій половині дня окупанти обстріляли з мінометів одне із сіл Каховського району, в результаті чого загинула місцева мешканка.
Джерело: повідомлення Офісу Генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, 10 травня близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріляли одного з сіл у Каховському районі.
Внаслідок обстрілу травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка".
Деталі: Також цим обстрілом пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).