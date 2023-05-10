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Росіяни з мінометів обстріляли Херсонщину: загинула місцева мешканка

"Українська правда"Середа, 10 травня 2023, 19:33
Росіяни з мінометів обстріляли Херсонщину: загинула місцева мешканка
Фото ілюстративне

В другій половині дня окупанти обстріляли з мінометів одне із сіл Каховського району, в результаті чого загинула місцева мешканка.

Джерело: повідомлення Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 10 травня близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріляли одного з сіл у Каховському районі.

Внаслідок обстрілу травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка".

Деталі: Також цим обстрілом пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: ХерсонРосіявійна
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