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Россияне из минометов обстреляли Херсонщину: погибла местная жительница

"Украинская правда"Среда, 10 мая 2023, 19:33
Россияне из минометов обстреляли Херсонщину: погибла местная жительница
Фото иллюстративное

Во второй половине дня оккупанты обстреляли из минометов одно из сел Каховского района Херсонской области, в результате чего погибла местная жительница.

Источник: сообщение Офиса Генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 10 мая около 17:00 оккупанты совершили минометный обстрелян одного из сел в Каховском районе.

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В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница".

Детали: Также этим обстрелом повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Темы: ХерсонРосcиявойна
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