Россияне из минометов обстреляли Херсонщину: погибла местная жительница
Среда, 10 мая 2023, 19:33
Во второй половине дня оккупанты обстреляли из минометов одно из сел Каховского района Херсонской области, в результате чего погибла местная жительница.
Источник: сообщение Офиса Генерального прокурора
Дословно: "По данным следствия, 10 мая около 17:00 оккупанты совершили минометный обстрелян одного из сел в Каховском районе.
В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница".
Детали: Также этим обстрелом повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).