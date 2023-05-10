У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

У застосунку "Київ Цифровий" стартувало нове опитування щодо того, ким замінити бюсти російських діячів на станції метро "Університет"

Джерело: "Київ Цифровий"

Дослівно "Київ Цифровий": "У 1960 році в центральній залі станції метро Університет встановили бюсти українських і російських письменників та вчених.

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У 2022 бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова та Менделєєва закрили дерев'яними боксами. Настав час демонтувати їх і обрати видатних українців".

Деталі: У застосунку нагадали, що наразі у нішах на станції розміщені бюсти Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Григорія Сковороди.

Скриншот із застосунка

І закликали українців обрати, хто ще з видатних постатей має доповнити художню композицію.

ВІДЕО ДНЯ

Скриншот із застосунка

У переліку кандидатур − князі, педагоги, письменники, поетеси, вчені, лікарі, актори і дослідниці.

Опитування триває до 24 травня.