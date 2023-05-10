Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 19:44
У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро Університет
Бюсти на станції метро "Університет". Фото tov-tob.livejournal.com

У застосунку "Київ Цифровий" стартувало нове опитування щодо того, ким замінити бюсти російських діячів на станції метро "Університет"

Джерело: "Київ Цифровий"

Дослівно "Київ Цифровий": "У 1960 році в центральній залі станції метро Університет встановили бюсти українських і російських письменників та вчених.

У 2022 бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова та Менделєєва закрили дерев'яними боксами. Настав час демонтувати їх і обрати видатних українців".

Деталі: У застосунку нагадали, що наразі у нішах на станції розміщені бюсти Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Григорія Сковороди. 

 
Скриншот із застосунка 

І закликали українців обрати, хто ще з видатних постатей має доповнити художню композицію. 

 
Скриншот із застосунка 

У переліку кандидатур − князі, педагоги, письменники, поетеси, вчені, лікарі, актори і дослідниці.

ВІДЕО ДНЯ

Опитування триває до 24 травня.

Теми: опитуваннядекомунізаціяКиївметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
опитування
Більше 70% українців вважають, що йти на компроміс з Росією не можна – опитування
Хто з українців відчуває більше негативних емоцій через конфлікти про політику
70% росіян хотіли б полетіти на іншу планету – опитування Кремля
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: