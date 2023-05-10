У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"
У застосунку "Київ Цифровий" стартувало нове опитування щодо того, ким замінити бюсти російських діячів на станції метро "Університет"
Джерело: "Київ Цифровий"
Дослівно "Київ Цифровий": "У 1960 році в центральній залі станції метро Університет встановили бюсти українських і російських письменників та вчених.
У 2022 бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова та Менделєєва закрили дерев'яними боксами. Настав час демонтувати їх і обрати видатних українців".
Деталі: У застосунку нагадали, що наразі у нішах на станції розміщені бюсти Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Григорія Сковороди.
І закликали українців обрати, хто ще з видатних постатей має доповнити художню композицію.
У переліку кандидатур − князі, педагоги, письменники, поетеси, вчені, лікарі, актори і дослідниці.
Опитування триває до 24 травня.