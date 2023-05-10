Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 19:44
У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро Університет
Бюсти на станції метро "Університет". Фото tov-tob.livejournal.com

У застосунку "Київ Цифровий" стартувало нове опитування щодо того, ким замінити бюсти російських діячів на станції метро "Університет"

Джерело: "Київ Цифровий"

Дослівно "Київ Цифровий": "У 1960 році в центральній залі станції метро Університет встановили бюсти українських і російських письменників та вчених.

Реклама:

У 2022 бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова та Менделєєва закрили дерев'яними боксами. Настав час демонтувати їх і обрати видатних українців".

Деталі: У застосунку нагадали, що наразі у нішах на станції розміщені бюсти Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Григорія Сковороди. 

 
Скриншот із застосунка 

І закликали українців обрати, хто ще з видатних постатей має доповнити художню композицію. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Скриншот із застосунка 

У переліку кандидатур − князі, педагоги, письменники, поетеси, вчені, лікарі, актори і дослідниці.

Опитування триває до 24 травня.

Теми: опитуваннядекомунізаціяКиївметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: