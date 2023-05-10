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В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Ирина БалачукСреда, 10 мая 2023, 19:44
В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро Университет
Бюсты на станции метро "Университет". Фото tov-tob.livejournal.com

В приложении "Киев Цифровой" стартовал новый опрос относительно того, кем заменить бюсты российских деятелей на станции метро "Университет"

Источник: "Киев Цифровой"

Дословно "Киев Цифровой": "В 1960 году в центральном зале станции метро Университет установили бюсты украинских и российских писателей и ученых.

В 2022 бюсты Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева закрыли деревянными боксами. Пришло время демонтировать их и выбрать выдающихся украинцев".

Детали: В приложении напомнили, что сейчас в нишах на станции размещены бюсты Ивана Франко, Тараса Шевченко, Александра Богомольца, Григория Сковороды. 

 
СКРИНШОТ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

И призвали украинцев выбрать, кто еще из выдающихся фигур должен дополнить художественную композицию.

 
СКРИНШОТ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

В перечне кандидатур −князья, педагоги, писатели, поэтессы, ученые, врачи, актеры и исследовательницы.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос продлится до 24 мая.

Темы: опросдекоммунизацияКиевметро
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