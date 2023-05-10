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На Донеччині виявили нові поховання вбитих окупантами

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 20:27
На Донеччині виявили нові поховання вбитих окупантами
Скриншот з відео

Правоохоронці виявили та ексгумували тіла 6 загиблих від рук окупантів мешканців Донецької області, загалом з початку деокупації частини Донеччини виявили 385 тіл загиблих унаслідок воєнних злочинів РФ.

Джерело: сайт МВС

Деталі: Нові тіла загиблих виявили у селі Богородичне Святогірської громади. Правоохоронці провели ексгумацію тіл двох літніх жінок і чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів.

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Тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані.

Також повідомляється, що після деокупації Лиману на міському кладовищі виявили братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ. Наразі триває робота з ідентифікації кожного з них.

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Дослівно МВС: "Загалом на деокупованих територіях поліцейські Донеччини виявили 385 тіл, з них 309 – цивільні. Серед жертв російської агресії − 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено".

На сьогодні ідентифіковано 282 особи, робота триває.

Теми: Донецька областьжертвиЛиман
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