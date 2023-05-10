Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области обнаружили новые захоронения убитых оккупантами

Ирина БалачукСреда, 10 мая 2023, 20:27
В Донецкой области обнаружили новые захоронения убитых оккупантами
Скриншот из видео

Правоохранители обнаружили и эксгумировали тела 6 погибших от рук оккупантов жителей Донецкой области, всего с начала деоккупации части Донецкой области обнаружили 385 тел погибших в результате военных преступлений РФ.

Источник: сайт МВД

Детали: Новые тела погибших обнаружили в селе Богородичное Святогорской общины. Правоохранители провели эксгумацию тел двух пожилых женщин и мужчины. Гражданские жители были похоронены в одном из дворов.

Тела еще трех гражданских мужчин эксгумировали в Лимане.

Также сообщается, что после деоккупации Лимана на городском кладбище обнаружили братскую могилу с погибшими военнослужащими ВСУ. Сейчас продолжается работа по идентификации каждого из них.

Дословно МВД: "Всего на деоккупированных территориях полицейские Донетчины обнаружили 385 тел, из них 309 − гражданские. Среди жертв российской агрессии − 174 мужчины, 117 женщин, 6 детей, пол еще 12 человек не установлен".

ВИДЕО ДНЯ

На сегодня идентифицировано 282 человека, работа продолжается.

Темы: Донецкая областьжертвыЛиман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты обстреляли Часов Яр: есть погибший
В Донецкой области из-за полномасштабного вторжения сиротами стали 23 ребенка
Две жительницы Донетчины сливали россиянам данные о позициях в Бахмуте и Славянске
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: