В Донецкой области обнаружили новые захоронения убитых оккупантами

Правоохранители обнаружили и эксгумировали тела 6 погибших от рук оккупантов жителей Донецкой области, всего с начала деоккупации части Донецкой области обнаружили 385 тел погибших в результате военных преступлений РФ.

Источник: сайт МВД

Детали: Новые тела погибших обнаружили в селе Богородичное Святогорской общины. Правоохранители провели эксгумацию тел двух пожилых женщин и мужчины. Гражданские жители были похоронены в одном из дворов.

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Тела еще трех гражданских мужчин эксгумировали в Лимане.

Также сообщается, что после деоккупации Лимана на городском кладбище обнаружили братскую могилу с погибшими военнослужащими ВСУ. Сейчас продолжается работа по идентификации каждого из них.

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Дословно МВД: "Всего на деоккупированных территориях полицейские Донетчины обнаружили 385 тел, из них 309 − гражданские. Среди жертв российской агрессии − 174 мужчины, 117 женщин, 6 детей, пол еще 12 человек не установлен".

На сегодня идентифицировано 282 человека, работа продолжается.