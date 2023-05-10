У Франції почали розслідування через загибель в Україні відеожурналіста AFP

Національна антитерористична прокуратура Франції в середу розпочала розслідування за фактом загибелі відеожурналіста агентства AFP Армана Сольдіна під Бахмутом напередодні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Розслідування обставин загибелі Сольдіна у Франції здійснюється за статтею про воєнний злочин. За даними AFP, група французьких слідчих може здійснити виїзд на місце трагедії.

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32-річний Сольдін загинув у вівторок під час ракетного обстрілу із систем "Град" околиць міста Часів Яр – біля нього пролягає так звана дорога життя на Бахмут, яка використовується українськими військами для постачання й часто потрапляє під обстріли РФ.

Загиблий журналіст був у компанії чотирьох колег, які не постраждали. Під час обстрілу вони були з українськими військовими.

За даними "Репортерів без кордонів", Арман Солдін став щонайменше 11-м працівником ЗМІ, які були вбиті в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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