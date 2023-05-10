В Twitter появятся звонки и зашифрованные сообщения

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции в среду начала расследование по факту гибели видеожурналиста агентства AFP Армана Сольдина под Бахмутом накануне.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Расследование обстоятельств гибели Сольдина во Франции осуществляется по статье о военном преступлении. По данным AFP, группа французских следователей может осуществить выезд на место трагедии.

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32-летний Сольдин погиб во вторник во время ракетного обстрела из систем "Град" окрестностей города Часов Яр – возле него пролегает так называемая дорога жизни на Бахмут, которая используется украинскими войсками для снабжения и часто попадает под обстрелы РФ.

Погибший журналист был в компании четырех коллег, которые не пострадали. Во время обстрела они были с украинскими военными.

По данным "Репортеров без границ", Арман Солдин стал по меньшей мере 11-м работником СМИ, которые были убиты в Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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