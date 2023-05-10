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База Нацполіції вже налічує понад 200 тисяч російських воєнних злочинців − Нєбитов

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 21:21
База Нацполіції вже налічує понад 200 тисяч російських воєнних злочинців − Нєбитов
Андрій Нєбитов. Фото з Telegram

База Національної поліції "Воєнний злочинець" уже містить інформацію про понад 200 тисяч росіян, які вчиняли злочини в Україні.

Джерело: начальник Головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова Нєбитова: "Загалом ця база вже налічує більше 200 тисяч росіян, які зі зброєю у руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини. Як на мене, це дуже хороша база для слідчих СБУ та інших органів, які розслідують воєнні злочини".

Деталі: За його словами, у поліцейську підсистему "Воєнний злочинець" дані щодо російських воєнних злочинців вносять усі підрозділи.

Зокрема, поліція Київщини внесла у відповідну базу дані про понад 5,6 тисячі осіб.

Нєбитов також підкреслив, що поліцейські Київської області встановили 21 військовослужбовця армії РФ, які вже притягаються до кримінальної відповідальності.

Начальник поліції Київщини переконаний, що поступово всі виконавці воєнних злочинів на території України будуть притягнуті до відповідальності.

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Теми: Росіявійнаполіція
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