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База Нацполіції вже налічує понад 200 тисяч російських воєнних злочинців − Нєбитов

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 21:21
База Нацполіції вже налічує понад 200 тисяч російських воєнних злочинців − Нєбитов
Андрій Нєбитов. Фото з Telegram

База Національної поліції "Воєнний злочинець" уже містить інформацію про понад 200 тисяч росіян, які вчиняли злочини в Україні.

Джерело: начальник Головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова Нєбитова: "Загалом ця база вже налічує більше 200 тисяч росіян, які зі зброєю у руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини. Як на мене, це дуже хороша база для слідчих СБУ та інших органів, які розслідують воєнні злочини".

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Деталі: За його словами, у поліцейську підсистему "Воєнний злочинець" дані щодо російських воєнних злочинців вносять усі підрозділи.

Зокрема, поліція Київщини внесла у відповідну базу дані про понад 5,6 тисячі осіб.

Нєбитов також підкреслив, що поліцейські Київської області встановили 21 військовослужбовця армії РФ, які вже притягаються до кримінальної відповідальності.

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Начальник поліції Київщини переконаний, що поступово всі виконавці воєнних злочинів на території України будуть притягнуті до відповідальності.

Теми: Росіявійнаполіція
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