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База Нацполиции уже насчитывает более 200 тысяч российских военных преступников − Небытов

Ирина БалачукСреда, 10 мая 2023, 21:21
База Нацполиции уже насчитывает более 200 тысяч российских военных преступников − Небытов
Андрей Небытов. Фото из Telegram

База Национальной полиции "Военный преступник" уже содержит информацию о более 200 тысячах россиян, которые совершали преступления в Украине.

Источник: начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью Укринформу

Прямая речь Небытова: "В целом эта база уже насчитывает более 200 тысяч россиян, которые с оружием в руках пересекли границы Украины и совершали здесь преступления. Как по мне, это очень хорошая база для следователей СБУ и других органов, расследующих военные преступления".

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Детали: По его словам, в полицейскую подсистему "Военный преступник" данные о российских военных преступниках вносят все подразделения.

В частности, полиция Киевщины внесла в соответствующую базу данные о более 5,6 тысячи человек.

Небытов также подчеркнул, что полицейские Киевской области установили 21 военнослужащего армии РФ, которые уже привлекаются к уголовной ответственности.

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Начальник полиции Киевщины убежден, что постепенно все исполнители военных преступлений на территории Украины будут привлечены к ответственности.

Темы: Росcиявойнаполиция
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