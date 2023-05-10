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Зеленський: Влада готує програми з відновлення України після війни

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 23:17
Зеленський: Влада готує програми з відновлення України після війни
Володимир Зеленський. Фото ОП

Влада працює над програми відновлення України після війни − уже в черні їх планують презентувати партнерам.

Джерело: президент України під час вечірнього відеозвернення 10 травня

Пряма мова Зеленського: "Провів доволі змістовну нараду з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни загалом. Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому безпековому форматі.

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Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу".

Деталі: Президент додав, що наразі влада допрацьовує конкретні пункти цих державних програм, а вже в червні вийде "на практичну роботу з партнерами" щодо цих планів.

Зеленський підкреслив, що йдеться і про відбудову "тут і зараз" (зокрема, критичних систем), і про стратегічну трансформації України.

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Він також висловив упевненість, що цей проєкт відбудови дасть поштовх для розвитку не лише Україні, а й усім партнерам.

Наразі ж, за словами президента, на основі існуючих ресурсів запустили державний сервіс "єВідновлення" − він покликаний допомогти людям, які потребують ремонту будинків або квартир пошкоджених окупантами.

"Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде", − підсумував Зеленський.

Теми: ЗеленськийУкраїнавійна
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