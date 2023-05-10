Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Влада готує програми з відновлення України після війни

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 23:17
Зеленський: Влада готує програми з відновлення України після війни
Володимир Зеленський. Фото ОП

Влада працює над програми відновлення України після війни − уже в черні їх планують презентувати партнерам.

Джерело: президент України під час вечірнього відеозвернення 10 травня

Пряма мова Зеленського: "Провів доволі змістовну нараду з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни загалом. Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому безпековому форматі.

Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу".

Деталі: Президент додав, що наразі влада допрацьовує конкретні пункти цих державних програм, а вже в червні вийде "на практичну роботу з партнерами" щодо цих планів.

Зеленський підкреслив, що йдеться і про відбудову "тут і зараз" (зокрема, критичних систем), і про стратегічну трансформації України.

Він також висловив упевненість, що цей проєкт відбудови дасть поштовх для розвитку не лише Україні, а й усім партнерам.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі ж, за словами президента, на основі існуючих ресурсів запустили державний сервіс "єВідновлення" − він покликаний допомогти людям, які потребують ремонту будинків або квартир пошкоджених окупантами.

"Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде", − підсумував Зеленський.

Теми: ЗеленськийУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Зеленський
Україна з партнерами напрацьовує нові оборонні пакети − Зеленський
Зеленський: Працюємо над додатковими оборонними пакетами
Данілов: Остаточний план контрнаступу Зеленський ще не затвердив
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: