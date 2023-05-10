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Зеленский: Власть готовит программы по восстановлению Украины после войны

Ирина БалачукСреда, 10 мая 2023, 23:17
Зеленский: Власть готовит программы по восстановлению Украины после войны
Владимир Зеленский. Фото ОП

Власть работает над программы восстановления Украины после войны − уже в июне их планируют представить партнерам.

Источник: президент Украины во время вечернего видеообращения 10 мая

Прямая речь Зеленского: "Провел довольно содержательное совещание с чиновниками по программам восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны в целом. Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них − в новом формате безопасности.

Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль, социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент... Все то, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала".

Детали: Президент добавил, что сейчас власть дорабатывает конкретные пункты этих государственных программ, а уже в июне выйдет "на практическую работу с партнерами" по этим планам.

Зеленский подчеркнул, что речь идет и о восстановлении "здесь и сейчас" (в частности, критических систем), и о стратегической трансформации Украины.

Он также выразил уверенность, что этот проект восстановления даст толчок для развития не только Украине, но и всем партнерам.

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Сейчас же, по словам президента, на основе существующих ресурсов запустили государственный сервис "еВідновлення" − он призван помочь людям, которые нуждаются в ремонте домов или квартир, поврежденных оккупантами.

"Следующий шаг − возмещение за утраченное жилье. И это будет", − подытожил Зеленский.

Темы: ЗеленскийУкраинавойна
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