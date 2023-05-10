Україна з партнерами напрацьовує нові оборонні пакети − Зеленський

Україна спільно з партнерами активно працює над новими пакетами військової допомоги.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 10 травня

Пряма мова Зеленського: "Наш міжнародний блок дуже активно, в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України. Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі".

Деталі: Президент зазначив, що провів 10 травня кілька нарад, де все це обговорювали.

"Очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів", − підсумував Зеленський.