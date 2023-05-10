Україна з партнерами напрацьовує нові оборонні пакети − Зеленський
Середа, 10 травня 2023, 23:44
Україна спільно з партнерами активно працює над новими пакетами військової допомоги.
Джерело: президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 10 травня
Пряма мова Зеленського: "Наш міжнародний блок дуже активно, в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України. Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі".
Деталі: Президент зазначив, що провів 10 травня кілька нарад, де все це обговорювали.
"Очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів", − підсумував Зеленський.
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