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Украина с партнерами нарабатывает новые оборонные пакеты − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 10 мая 2023, 23:44
Украина с партнерами нарабатывает новые оборонные пакеты − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Украина совместно с партнерами активно работает над новыми пакетами военной помощи.

Источник: президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 10 мая

Прямая речь Зеленского: "Наш международный блок очень активно, в деталях работает с партнерами ради новых оборонных пакетов для Украины. Новые решения − уже на рабочем уровне. Больше защиты для нашего неба, больше возможностей для нашей обороны и движения на земле".

Детали: Президент отметил, что провел 10 мая несколько совещаний, где все это обсуждали.

"Ожидаем уже в ближайшее время соответствующих шагов от партнеров", − подытожил Зеленский.

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Темы: Зеленскийпомощь Украинеоружие
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