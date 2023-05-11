Росіяни 11 разів гатили по Сумщині: загинув чоловік, є руйнування

Протягом 10 травня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 65 вибухів, загинула людина, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з мінометів (29 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по с. Павлівка пошкоджено домоволодіння, гараж фермерського господарства і ЛЕП. Від уламку артснаряду за місцем проживання загинув місцевий мешканець, 1967 р. н.

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По Хотінській громаді здійснено обстріл з міномету (3 вибухи).

В Есманській громаді зафіксовано артобстріл з САУ (2 вибухи).

На територію Великописарівської громади ворог скинув 13 мін.

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У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).

У Юнаківській громаді зафіксовано обстріл з міномету (3 вибухи) та артобстріл (3 вибухи). Пошкоджено домогосподарство.