Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни 11 разів гатили по Сумщині: загинув чоловік, є руйнування

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 00:19
Росіяни 11 разів гатили по Сумщині: загинув чоловік, є руйнування
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 10 травня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 65 вибухів, загинула людина, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з мінометів (29 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по с. Павлівка пошкоджено домоволодіння, гараж фермерського господарства і ЛЕП. Від уламку артснаряду за місцем проживання загинув місцевий мешканець, 1967 р. н.

По Хотінській громаді здійснено обстріл з міномету (3 вибухи).

В Есманській громаді зафіксовано артобстріл з САУ (2 вибухи).

На територію Великописарівської громади ворог скинув 13 мін.

У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

У Юнаківській громаді зафіксовано обстріл з міномету (3 вибухи) та артобстріл (3 вибухи). Пошкоджено домогосподарство.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Сумська область
На Сумщину росіяни скинули понад 30 мін
Росіяни вдарили по Сумщині – 70 вибухів, є пошкодження
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: