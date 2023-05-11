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Россияне 11 раз били по Сумщине: погиб человек, есть разрушения

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 00:19
Россияне 11 раз били по Сумщине: погиб человек, есть разрушения
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 10 мая российские оккупанты совершили 11 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 65 взрывов, погиб человек, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде россияне били из минометов (29 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). В результате одного из обстрелов из ствольной артиллерии по с. Павловка повреждено домовладение, гараж фермерского хозяйства и ЛЭП. От осколка артснаряда по месту жительства погиб местный житель, 1967 г. р.

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По Хотинской громаде осуществлен обстрел из миномета (3 взрыва).

В Эсманской громаде зафиксирован артобстрел из САУ (2 взрыва).

На территорию Великописаревской громады враг сбросил 13 мин.

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В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

В Юнаковской громаде зафиксирован обстрел из миномета (3 взрыва) и артобстрел (3 взрыва). Повреждено домохозяйство.

Темы: Сумская областьобстрел
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