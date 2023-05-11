"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини

Дію "зернової ініціативи" про експорт українського збіжжя Чорним морем може бути продовжено щонайменше на 2 місяці.

Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує CNN Türk

Пряма мова: "Фактично продовження ("зернової угоди" – ред.) було зроблене на 2 місяці. Я думаю, що ми можемо отримати результати, продовживши щонайменше ще на 2 місяці. Думаю, ми зможемо це реалізувати".

Деталі: Чавушоглу побував з візитом у Москві, де мав зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За словами турецького міністра, під час переговорів особливу увагу вони приділили ситуації в Україні та "зерновій ініціативі".

Нагадаємо: 10 травня у Стамбулі розпочалася зустріч між Туреччиною, Росією, Україною та ООН щодо продовження "зернової ініціативи", з якої РФ погрожує вийти після 18 травня.