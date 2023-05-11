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"Зерновую сделку" могут продлить минимум на 2 месяца – МИД Турции

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 02:16
Зерновую сделку могут продлить минимум на 2 месяца – МИД Турции
БАРЖА С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ. ФОТО GETTY IMAGES

Действие "зерновой инициативы" об экспорте украинского зерна Черным морем может быть продлено минимум на 2 месяца.

Источник: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует CNN Türk

Прямая речь: "Фактически продление ("зерновой сделки" – ред.) было сделано на 2 месяца. Я думаю, что мы можем получить результаты, продлив минимум еще на 2 месяца. Думаю, мы сможем это реализовать".

Детали: Чавушоглу побывал с визитом в Москве, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам турецкого министра, во время переговоров особое внимание они уделили ситуации в Украине и "зерновой инициативе".

Напомним: 10 мая в Стамбуле началась встреча между Турцией, Россией, Украиной и ООН о продлении "зерновой инициативы", из которой РФ угрожает выйти после 18 мая.

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Темы: зерноТурцияУкраина
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