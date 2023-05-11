Окупанти вивозять документацію і майно із захоплених держустанов на півдні України – ЦНС

Загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини масово припиняють свою діяльність.

Документацію, оргтехніку та інше майно українських державних установ, в яких раніше розміщувалися окупанти, вивозять до РФ.

Частина колаборантів з сім’ями також вже виїхали на територію РФ".

Деталі: За даними ЦНС, росіяни також вивозять медичну апаратуру з лікарень, які знаходяться на тимчасово окупованій території півдня України.