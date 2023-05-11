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Оккупанты вывозят документацию и имущество из захваченных госучреждений на юге Украины – ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 02:51
Оккупанты вывозят документацию и имущество из захваченных госучреждений на юге Украины – ЦНС
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Оккупанты вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных ими украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационные администрации временно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины массово прекращают свою деятельность.

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Документацию, оргтехнику и другое имущество украинских государственных учреждений, в которых ранее размещались оккупанты, вывозят в РФ.

Часть коллаборационистов с семьями также уже выехали на территорию РФ".

Детали: По данным ЦНС, россияне также вывозят медицинскую аппаратуру из больниц, которые находятся на временно оккупированной территории юга Украины.

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Темы: Запорожская областьХерсонская областьоккупацияРосcия
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