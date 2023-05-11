Оккупанты вывозят документацию и имущество из захваченных госучреждений на юге Украины – ЦНС
Четверг, 11 мая 2023, 02:51
Оккупанты вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных ими украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Оккупационные администрации временно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины массово прекращают свою деятельность.
Документацию, оргтехнику и другое имущество украинских государственных учреждений, в которых ранее размещались оккупанты, вывозят в РФ.
Часть коллаборационистов с семьями также уже выехали на территорию РФ".
Детали: По данным ЦНС, россияне также вывозят медицинскую аппаратуру из больниц, которые находятся на временно оккупированной территории юга Украины.