Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада і Латвія навчатимуть українських офіцерів

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 04:16
Канада і Латвія навчатимуть українських офіцерів
Навчання ЗСУ. Фото Getty Images

Канада і Латвія проведуть навчання для українських офіцерів, програма буде спрямована на розвиток лідерських якостей.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Канада та Латвія спільно навчатимуть українських військових на території Латвії, починаючи вже з 15 травня. У партнерстві між Збройними силами Канади та Латвії ми проводитимемо навчання із розвитку лідерських навичок військовослужбовців ЗСУ.

Українські молодші офіцери навчатимуться відповідальності на полі бою, процесу планування та надання наказів, координації маневрів, збору розвідувальних даних, планування та виконання".

Деталі: За словами Ананд, Канада вже провела навчання для понад 36 тисяч українських військових, а "завдячуючи цій новій програмі, підготує ще більше".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КанадаЛатвіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Канада
Канада відправила в Україну обладнання для розмінування на $16,5 млн
У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади
Трюдо і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: