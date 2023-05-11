Канада і Латвія навчатимуть українських офіцерів

Канада і Латвія проведуть навчання для українських офіцерів, програма буде спрямована на розвиток лідерських якостей.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Канада та Латвія спільно навчатимуть українських військових на території Латвії, починаючи вже з 15 травня. У партнерстві між Збройними силами Канади та Латвії ми проводитимемо навчання із розвитку лідерських навичок військовослужбовців ЗСУ.

Українські молодші офіцери навчатимуться відповідальності на полі бою, процесу планування та надання наказів, координації маневрів, збору розвідувальних даних, планування та виконання".

Деталі: За словами Ананд, Канада вже провела навчання для понад 36 тисяч українських військових, а "завдячуючи цій новій програмі, підготує ще більше".