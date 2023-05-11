Канада і Латвія навчатимуть українських офіцерів

Канада і Латвія проведуть навчання для українських офіцерів, програма буде спрямована на розвиток лідерських якостей.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Канада та Латвія спільно навчатимуть українських військових на території Латвії, починаючи вже з 15 травня. У партнерстві між Збройними силами Канади та Латвії ми проводитимемо навчання із розвитку лідерських навичок військовослужбовців ЗСУ.

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Українські молодші офіцери навчатимуться відповідальності на полі бою, процесу планування та надання наказів, координації маневрів, збору розвідувальних даних, планування та виконання".

Деталі: За словами Ананд, Канада вже провела навчання для понад 36 тисяч українських військових, а "завдячуючи цій новій програмі, підготує ще більше".