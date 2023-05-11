Канада и Латвия будут обучать украинских офицеров

Канада и Латвия проведут обучение для украинских офицеров, программа будет направлена на развитие лидерских качеств.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Канада и Латвия совместно будут обучать украинских военных на территории Латвии, начиная уже с 15 мая. В партнерстве между Вооруженными силами Канады и Латвии мы будем проводить обучение по развитию лидерских навыков военнослужащих ВСУ.

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Украинские младшие офицеры будут учиться ответственности на поле боя, процессу планирования и отдачи приказов, координации маневров, сбора разведывательных данных, планирования и выполнения".

Детали: По словам Ананд, Канада уже провела обучение для более 36 тысяч украинских военных, а "благодаря этой новой программе, подготовит еще больше".