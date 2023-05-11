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Ворог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 08:10
Ворог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
Руйнування у Нікополі. Фото з Telegram ОВА

Внаслідок артилерійських обстрілів росіян ввечері 10 травня і вночі 11 травня у Нікополі Дніпропетровської області пошкоджені 3 приватні будинки і 4 господарські споруди, обійшлося без постраждалих.

Джерело: начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Під ударом ворожої артилерії ввечері та вночі був Нікополь. Минулося без загиблих та постраждалих.

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Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач".

Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що вночі українські захисники знищили над областю ворожий безпілотник.

Теми: НікопольобстрілДніпропетровська область
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