Враг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
Четверг, 11 мая 2023, 08:10
В результате артиллерийских обстрелов россиян вечером 10 мая и ночью 11 мая в Никополе Днепропетровской области повреждены 3 частных дома и 4 хозяйственные постройки, обошлось без пострадавших.
Источник: начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью был Никополь. Обошлось без погибших и пострадавших.
В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственные постройки и авто. Оборвана линия электропередач".
Детали: Глава ОВА также сообщил, что ночью украинские защитники уничтожили над областью вражеский беспилотник.
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