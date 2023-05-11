Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
Четвер, 11 травня 2023, 08:14
Лише за минулу добру оборонці України ліквідували понад 600 окупантів, 12 ворожих ББМ, 4 танки та 14 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,
- танків − 3 740 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 7 287 (+12) од,
- артилерійських систем − 3 053 (+14) од,
- РСЗВ − 557 (+2) од,
- засобів ППО − 310 (+2) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 627 (+3) од,
- крилатих ракет − 970 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од,
- спеціальної техніки − 391 (+2) од.
Дані уточнюються.