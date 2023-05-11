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Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем

Ірина БалачукЧетвер, 11 травня 2023, 08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добру оборонці України ліквідували понад 600 окупантів, 12 ворожих ББМ, 4 танки та 14 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано, 
  • танків − 3 740 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 7 287 (+12) од,
  • артилерійських систем − 3 053 (+14) од,
  • РСЗВ − 557 (+2) од,
  • засобів ППО − 310 (+2) од,
  • літаків − 308 (+0) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 627 (+3) од,
  • крилатих ракет − 970 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од,
  • спеціальної техніки − 391 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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