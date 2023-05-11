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Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали более 600 оккупантов, 12 вражеских ББМ, 4 танка и 14 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 196 920 (+610) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 740 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 287 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 3 053 (+14) ед,
  • РСЗО − 557 (+2) ед,
  • средств ПВО − 310 (+2) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 627 (+3) ед,
  • крылатых ракет − 970 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 5 984 (+10) ед,
  • специальной техники − 391 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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