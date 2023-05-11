Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
Четверг, 11 мая 2023, 08:14
Только за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали более 600 оккупантов, 12 вражеских ББМ, 4 танка и 14 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 196 920 (+610) человек ликвидировано,
- танков − 3 740 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 7 287 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 3 053 (+14) ед,
- РСЗО − 557 (+2) ед,
- средств ПВО − 310 (+2) ед,
- самолетов − 308 (+0) ед,
- вертолетов − 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 627 (+3) ед,
- крылатых ракет − 970 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 5 984 (+10) ед,
- специальной техники − 391 (+2) ед.
Данные уточняются.