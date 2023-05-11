Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали более 600 оккупантов, 12 вражеских ББМ, 4 танка и 14 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 196 920 (+610) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 740 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 287 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 3 053 (+14) ед,
  • РСЗО − 557 (+2) ед,
  • средств ПВО − 310 (+2) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 627 (+3) ед,
  • крылатых ракет − 970 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 5 984 (+10) ед,
  • специальной техники − 391 (+2) ед.

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Росcия
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
Доходы РФ от нефти и газа упали более чем на 50%
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: