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Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині

Ірина БалачукЧетвер, 11 травня 2023, 08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

П'ятеро людей загинули від рук російських окупантів за минулу добу − 3 у Донецькій області, 1 − у Херсонській та 1 − у Харківській.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 10 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини − 2 у місті Часів Яр та 1 у Новокалиновому. Ще 2 людини в області дістали поранення".

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Деталі: Також через російську агресію одна людина загинула і одна дістала поранення у Херсонській області.

Загалом за минулу добу окупанти випустили по Херсонщині 461 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Лише місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та у територію заводу в Херсоні.

Гатили загарбники і по Харківщині, у результаті чого у Вовчанську Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

У с. Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Також в області залишається високою мінна небезпека. Зокрема, вранці 11 травня в м. Ізюм на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався цивільний чоловік 44 років. Медики надають йому допомогу.

 

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Теми: Донецька областьХерсонська областьХарківська областьжертви
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