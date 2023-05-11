Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
П'ятеро людей загинули від рук російських окупантів за минулу добу − 3 у Донецькій області, 1 − у Херсонській та 1 − у Харківській.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 10 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини − 2 у місті Часів Яр та 1 у Новокалиновому. Ще 2 людини в області дістали поранення".
Деталі: Також через російську агресію одна людина загинула і одна дістала поранення у Херсонській області.
Загалом за минулу добу окупанти випустили по Херсонщині 461 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Лише місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та у територію заводу в Херсоні.
Гатили загарбники і по Харківщині, у результаті чого у Вовчанську Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.
У с. Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння.
Також в області залишається високою мінна небезпека. Зокрема, вранці 11 травня в м. Ізюм на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався цивільний чоловік 44 років. Медики надають йому допомогу.