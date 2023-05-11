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Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

Пять человек погибли от рук российских оккупантов за минувшие сутки − 3 в Донецкой области, 1 − в Херсонской и 1 − в Харьковской.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 10 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области − 2 в городе Часов Яр и 1 в Новокалиново. Еще 2 человека в области получили ранения".

Детали: Также из-за российской агрессии один человек погиб и один получил ранения в Херсонской области.

Всего за минувшие сутки оккупанты выпустили по Херсонщине 461 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Только город Херсон враг обстрелял 10 раз.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в территорию завода в Херсоне.

Били захватчики и по Харьковщине, в результате чего в Волчанске Чугуевского района погиб 67-летний мужчина, повреждено не менее 5 частных жилых домов.

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В с. Фиголевка Купянского района во время минометного обстрела ранения получил гражданский мужчина 49 лет, госпитализирован. Повреждено частное домовладение.

Также в области остается высокой минная опасность. В частности, утром 11 мая в г. Изюм на противопехотной мине "Лепесток" подорвался гражданский мужчина 44 лет. Медики оказывают ему помощь.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьХарьковская областьжертвы
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