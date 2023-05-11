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Минобороны России в апреле завербовало на войну до 10 тысяч заключенных – разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 09:24
Минобороны России в апреле завербовало на войну до 10 тысяч заключенных – разведка Британии
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

С начала 2023 года Министерство обороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 11 мая. 

Вероятно, что только в апреле 2023 года по этой схеме в российскую армию привлекли до 10 тысяч осужденных.

С лета 2022 года заключенные были основным источником для проведения операций в Украине частной военной компанией "Вагнера". Однако "вагнеровцы", скорее всего, потеряли доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года на фоне обострения публичной вражды с Министерством обороны России.

Кампания Минобороны России по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных, направленных на увеличение численности армии, одновременно пытаясь избежать новой обязательной мобилизации. Последняя считается очень непопулярной среди россиян.

Ранее британская разведка сообщала, что в России активно вербуют трудовых мигрантов из Центральной Азии для того, чтобы отправить их на войну в Украину.

В апреле в Минобороны Британии констатировали, что Россия всеми силами пытается отложить новую открытую мобилизацию.

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Темы: Росcиямобилизациятюрьма
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