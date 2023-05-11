Маляр повідомила, що росіяни почали інтенсивніше грабувати окуповані території

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські військовослужбовці під приводом нібито евакуації обкрадають тимчасово окуповані території.

Джерело: Маляр в Telegram

Пряма мова: "З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями.

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Крадуть переважно майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення".

Деталі: Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

В Енергодарі в нічний час доби з території приватного підприємства "Електропівденмонтаж-10" було викрадено близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна.

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Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації зі Скадовська на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.

Ймовірно, прибуле 7 травня до порту Бердянська чергове вантажне судно російські загарбники використають для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму.