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Маляр повідомила, що росіяни почали інтенсивніше грабувати окуповані території

Альона Мазуренко Четвер, 11 травня 2023, 09:34
Маляр повідомила, що росіяни почали інтенсивніше грабувати окуповані території
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські військовослужбовці під приводом нібито евакуації обкрадають тимчасово окуповані території.

Джерело: Маляр в Telegram

Пряма мова: "З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями.

Крадуть переважно майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення".

Деталі: Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

В Енергодарі в нічний час доби з території приватного підприємства "Електропівденмонтаж-10" було викрадено близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна.

Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації зі Скадовська на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.

ВІДЕО ДНЯ

Ймовірно, прибуле 7 травня до порту Бердянська чергове вантажне судно російські загарбники використають для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму.

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