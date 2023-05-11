Маляр сообщила, что россияне начали интенсивнее грабить оккупированные территории

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские военнослужащие под предлогом якобы эвакуации обворовывают временно оккупированные территории.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "С начала мая, особенно в дни, объявленные оккупантами праздничными и выходными, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими.

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Воруют преимущественно имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения".

Детали: В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.

В Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия "Электропивденмонтаж-10" было похищено около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества.

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Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из Скадовска на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты поспешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

Вероятно, прибывшее 7 мая в порт Бердянска очередное грузовое судно российские захватчики используют для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма.