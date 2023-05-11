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Маляр сообщила, что россияне начали интенсивнее грабить оккупированные территории

Алена МазуренкоЧетверг, 11 мая 2023, 09:34
Маляр сообщила, что россияне начали интенсивнее грабить оккупированные территории
АННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские военнослужащие под предлогом якобы эвакуации обворовывают временно оккупированные территории.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "С начала мая, особенно в дни, объявленные оккупантами праздничными и выходными, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими.

Воруют преимущественно имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения".

Детали: В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.

В Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия "Электропивденмонтаж-10" было похищено около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества.

Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из Скадовска на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты поспешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

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Вероятно, прибывшее 7 мая в порт Бердянска очередное грузовое судно российские захватчики используют для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма.

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