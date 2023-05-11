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У Путіна пояснили, чому Росія така повільна на війні

Ірина БалачукЧетвер, 11 травня 2023, 10:09
У Путіна пояснили, чому Росія така повільна на війні
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не воює в Україні, оскільки воювати − це стирати з лиця землі міста, а РФ нібито цього не робить.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю телеканалу ATV з Боснії і Герцеговини, Медуза

Пряма мова Пєскова: "А скажіть, чому росіяни так повільно діють? Тому що росіяни не воюють, ми не воюємо. Вести війну − це зовсім інша справа, це тотальне знищення інфраструктури, тотальне знищення міст і так далі. Ми цього не робимо".

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Деталі: Прессекретар Путіна продовжив брехати, що Росія нібито "намагається зберегти інфраструктуру і врятувати людські життя".

Він також назвав "дуже емоційною" ситуацію навколо Бахмута, звідки засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин на тлі браку боєприпасів погрожував вивести своїх найманців.

Пряма мова Пєскова: "Емоції там киплять. Я не буду називати нічийого прізвища, але скажу, що незалежно від того, що вони говорять і які заяви роблять, ідеться про збройні сили Російської Федерації. Це все російські сили. Це все ті самі сили, які завжди переслідують одну й ту саму мету".

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Деталі: Прессекретар російського диктатора заявив, що у нього "немає сумнівів, що Артемівськ (так росіяни називають Бахмут − ред.) буде взято під контроль РФ".

Він також додав, що за рік війни окупанти досягли певних цілей своєї так званої "спецоперації", але Росія начебто ще "далека від повного виконання цього завдання", тому "ця робота триватиме".

Теми: Росіявійна
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