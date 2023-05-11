Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна пояснили, чому Росія така повільна на війні

Ірина БалачукЧетвер, 11 травня 2023, 10:09
У Путіна пояснили, чому Росія така повільна на війні
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не воює в Україні, оскільки воювати − це стирати з лиця землі міста, а РФ нібито цього не робить.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю телеканалу ATV з Боснії і Герцеговини, Медуза

Пряма мова Пєскова: "А скажіть, чому росіяни так повільно діють? Тому що росіяни не воюють, ми не воюємо. Вести війну − це зовсім інша справа, це тотальне знищення інфраструктури, тотальне знищення міст і так далі. Ми цього не робимо".

Деталі: Прессекретар Путіна продовжив брехати, що Росія нібито "намагається зберегти інфраструктуру і врятувати людські життя".

Він також назвав "дуже емоційною" ситуацію навколо Бахмута, звідки засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин на тлі браку боєприпасів погрожував вивести своїх найманців.

Пряма мова Пєскова: "Емоції там киплять. Я не буду називати нічийого прізвища, але скажу, що незалежно від того, що вони говорять і які заяви роблять, ідеться про збройні сили Російської Федерації. Це все російські сили. Це все ті самі сили, які завжди переслідують одну й ту саму мету".

Деталі: Прессекретар російського диктатора заявив, що у нього "немає сумнівів, що Артемівськ (так росіяни називають Бахмут − ред.) буде взято під контроль РФ".

ВІДЕО ДНЯ

Він також додав, що за рік війни окупанти досягли певних цілей своєї так званої "спецоперації", але Росія начебто ще "далека від повного виконання цього завдання", тому "ця робота триватиме".

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський запровадив санкції проти VS Energy, Деркача та доньки міністра оборони часів Януковича

відеоУ Брянській області збили ще й літак, в регіоні шукають "диверсантів"

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро

відеоЗеленський прибув до Італії, зустрінеться з президентом та Папою Римським

Росія намагалася знищити систему Patriot "Кинджалом", який збили під Києвом - CNN

На Хмельниччині УЗ запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів

Усі новини...
Росія
Влада Грузії і надалі не планує вводити прямі санкції проти Росії
Україну намагаються "посадити" за стіл переговорів на умовах Росії – Данілов
Міноборони Росії у квітні завербувало на війну до 10 тисяч в’язнів – розвідка Британії
Останні новини
16:22
Нічна атака на Хмельниччину: кількість постраждалих зросла до 21
16:14
Авіасполучення між Росією і Грузією можуть відновити з 16 травня – росЗМІ
16:08
Боррель: ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні і зробить це
15:55
У Джеляла в СІЗО погіршився стан здоров'я через жорсткі умови – дружина
15:52
фото"Електронна музика – це музика опору": як київські рейви запалили Ліверпуль
15:50
Німеччина відмовиться від своїх бойових гелікоптерів Tiger до 2038 року
15:41
Зеленський запровадив санкції проти VS Energy, Деркача та доньки міністра оборони часів Януковича
15:28
Збройні сили рухаються вперед на Бахмутському напрямку – Сирський
15:17
Орбан поставив під сумнів необхідність існування Євросоюзу
15:08
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: