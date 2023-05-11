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У Путина объяснили, почему Россия такая медленная на войне

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 10:09
У Путина объяснили, почему Россия такая медленная на войне
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не воюет в Украине, поскольку воевать − это стирать с лица земли города, а РФ якобы этого не делает.

Источник: Песков в интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины, Медуза

Прямая речь Пескова: "А скажите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну − это совсем другое дело, это тотальное уничтожение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем".

Детали: Пресс-секретарь Путина продолжил лгать, что Россия якобы "пытается сохранить инфраструктуру и спасти человеческие жизни".

Он также назвал "очень эмоциональной" ситуацию вокруг Бахмута, откуда основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин на фоне нехватки боеприпасов грозился вывести своих наемников.

Прямая речь Пескова: "Эмоции там кипят. Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель".

Детали: Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что у него "нет сомнений, что Артемовск (так россияне называют Бахмут − ред.) будет взят под контроль РФ".

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Он также добавил, что за год войны оккупанты достигли определенных целей своей так называемой "спецоперации", но Россия якобы еще "далека от полного выполнения этой задачи", поэтому "эта работа будет продолжена".  

Темы: Росcиявойна
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