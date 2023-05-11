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У Путина объяснили, почему Россия такая медленная на войне

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 10:09
У Путина объяснили, почему Россия такая медленная на войне
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не воюет в Украине, поскольку воевать − это стирать с лица земли города, а РФ якобы этого не делает.

Источник: Песков в интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины, Медуза

Прямая речь Пескова: "А скажите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну − это совсем другое дело, это тотальное уничтожение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем".

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Детали: Пресс-секретарь Путина продолжил лгать, что Россия якобы "пытается сохранить инфраструктуру и спасти человеческие жизни".

Он также назвал "очень эмоциональной" ситуацию вокруг Бахмута, откуда основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин на фоне нехватки боеприпасов грозился вывести своих наемников.

Прямая речь Пескова: "Эмоции там кипят. Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель".

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Детали: Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что у него "нет сомнений, что Артемовск (так россияне называют Бахмут − ред.) будет взят под контроль РФ".

Он также добавил, что за год войны оккупанты достигли определенных целей своей так называемой "спецоперации", но Россия якобы еще "далека от полного выполнения этой задачи", поэтому "эта работа будет продолжена".  

Темы: Росcиявойна
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