Росіяни обстріляли Запорізький район: 8 поранених

Восьмеро людей дістали поранення у результаті російських обстрілів Запорізької області увечері 10 травня.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, ДСНС у Запорізькій області у Facebook

Пряма мова Малашка: "З РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них − працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі − три чоловіка та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога".

Деталі: У ДСНС уточнили, що обстріл відбувся о 22:05. У результаті ударів загорілися 5 житлових будинків, ще 6 були пошкоджені.

Також внаслідок обстрілу були пошкоджені два автомобілі швидкої допомоги і перебита газова труба.

Під час гасіння одного із будинків, вогнеборці врятували жінку.

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Загалом, за словами голови ОВА, окупати 60 разів вдарили по Запорізькій області з артилерії, 5 з РСЗВ, нанесли 3 авіаудари та один ракетний, здійснили одну атаку з БПЛА. У результаті обстрілів зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

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