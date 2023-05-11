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Россияне обстреляли Запорожский район: 8 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 10:47
Россияне обстреляли Запорожский район: 8 раненых
Фото из Telegram главы ОВА Юрия Малашко

Восемь человек получили ранения в результате российских обстрелов Запорожской области вечером 10 мая.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, ГСЧС в Запорожской области в Facebook

Прямая речь Малашко: "С РСЗО враг массированно атаковал Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них − работники скорой помощи, которые прибыли на вызов. Ранения получили и местные жители − три мужчины и две женщины. Им оказывается вся необходимая помощь".

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Детали: В ГСЧС уточнили, что обстрел произошел в 22:05. В результате ударов загорелись 5 жилых домов, еще 6 были повреждены.

Также в результате обстрела были повреждены два автомобиля скорой помощи и перебита газовая труба.

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Во время тушения одного из домов, пожарные спасли женщину.

В общем, по словам главы ОВА, оккупанты 60 раз ударили по Запорожской области из артиллерии, 5 из РСЗО, нанесли 3 авиаудара и один ракетный, осуществили одну атаку с БПЛА. В результате обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.

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Темы: Запорожская областьвойна
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