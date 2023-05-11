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Зеленський вірить у перемогу України до виборів у США 2024 року

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 11:18

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливу втрату військової підтримки України Сполученими Штатами після президентських виборів 2024 року в Америці, заявивши, що до того часу Україна може виграти війну.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президент Джо Байден, який пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, не буде переобраний у 2024 році.

За словами Зеленського, Україна, як і раніше, має двопартійну підтримку в Конгресі США. До того ж президент вважає, що Україна здатна виграти війну до президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада наступного року.

"Хто знає, де ми будемо (коли відбудуться вибори. – Ред.). Я вірю, що до того часу ми переможемо", – сказав глава держави.

Президент висловив упевненість, що українські військові зможуть просунутися вперед під час очікуваного контрнаступу. Він попередив про ризики "замороженого конфлікту", на який, за словами Зеленського, розраховує Росія.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп, який є вірогідним конкурентом Байдена на виборах, вважає, що Сполучені Штати надають занадто багато військової допомоги Україні.

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Трамп також не зміг сказати, хто, на його думку, повинен перемогти у війні Росії проти України, натомість заявив, що хоче, аби "всі перестали вмирати".

Теми: війнаЗеленськийСШАвибори
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