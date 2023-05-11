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Зеленський вірить у перемогу України до виборів у США 2024 року

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 11:18

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливу втрату військової підтримки України Сполученими Штатами після президентських виборів 2024 року в Америці, заявивши, що до того часу Україна може виграти війну.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президент Джо Байден, який пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, не буде переобраний у 2024 році.

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За словами Зеленського, Україна, як і раніше, має двопартійну підтримку в Конгресі США. До того ж президент вважає, що Україна здатна виграти війну до президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада наступного року.

"Хто знає, де ми будемо (коли відбудуться вибори. – Ред.). Я вірю, що до того часу ми переможемо", – сказав глава держави.

Президент висловив упевненість, що українські військові зможуть просунутися вперед під час очікуваного контрнаступу. Він попередив про ризики "замороженого конфлікту", на який, за словами Зеленського, розраховує Росія.

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Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп, який є вірогідним конкурентом Байдена на виборах, вважає, що Сполучені Штати надають занадто багато військової допомоги Україні.

Трамп також не зміг сказати, хто, на його думку, повинен перемогти у війні Росії проти України, натомість заявив, що хоче, аби "всі перестали вмирати".

Теми: війнаЗеленськийСШАвибори
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