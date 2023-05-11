Зеленский верит в победу Украины до выборов в США в 2024 году

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможную потерю военной поддержки Украины Соединенными Штатами после президентских выборов 2024 года в Америке, заявив, что к тому времени Украина может выиграть войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC.

Зеленский отверг опасения относительно потери поддержки США, если президент Джо Байден, который пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не будет переизбран в 2024 году.

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По словам Зеленского, Украина по-прежнему имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США. К тому же президент считает, что Украина способна выиграть войну до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября следующего года.

"Кто знает, где мы будем (когда состоятся выборы. – Ред.). Я верю, что к тому времени мы победим", – сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что украинские военные смогут продвинуться вперед во время ожидаемого контрнаступления. Он предупредил о рисках "замороженного конфликта", на который, по словам Зеленского, рассчитывает Россия.

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Напомним, экс-президент США Дональд Трамп, который является вероятным конкурентом Байдена на выборах, считает, что Соединенные Штаты предоставляют слишком много военной помощи Украине.

Трамп также не смог сказать, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, зато заявил, что хочет, чтобы "все перестали умирать".