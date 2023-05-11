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Зеленский верит в победу Украины до выборов в США в 2024 году

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 11:18

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможную потерю военной поддержки Украины Соединенными Штатами после президентских выборов 2024 года в Америке, заявив, что к тому времени Украина может выиграть войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC.

Зеленский отверг опасения относительно потери поддержки США, если президент Джо Байден, который пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не будет переизбран в 2024 году.

По словам Зеленского, Украина по-прежнему имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США. К тому же президент считает, что Украина способна выиграть войну до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября следующего года.

"Кто знает, где мы будем (когда состоятся выборы. – Ред.). Я верю, что к тому времени мы победим", – сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что украинские военные смогут продвинуться вперед во время ожидаемого контрнаступления. Он предупредил о рисках "замороженного конфликта", на который, по словам Зеленского, рассчитывает Россия.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп, который является вероятным конкурентом Байдена на выборах, считает, что Соединенные Штаты предоставляют слишком много военной помощи Украине.

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Трамп также не смог сказать, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, зато заявил, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

Темы: войнаЗеленскийСШАвиборы
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