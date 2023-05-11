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На Київщині понад 280 людей досі вважаються зниклими безвісти − Нєбитов

Ірина БалачукЧетвер, 11 травня 2023, 12:01
На Київщині понад 280 людей досі вважаються зниклими безвісти − Нєбитов
Ексгумація тіл на Київщині. Фото з Telegram Нєбитова

Після деокупації Київської області навесні 2022 року 281 людина досі вважається зниклою безвісти, станом на травень правоохоронці виявили тіла 1 374 загиблих.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова Нєбитова: "З моменту деокупації вже знайдено 1 374 тіла наших співвітчизників. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї. На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа".

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Деталі: За його словами, на Київщині виявили 15 місць масового поховання людей і три місця катування.

Наразі триває ідентифікація тіл загиблих.

Нєбитов зазначив, що цей процес досить важкий і довгий, оскільки він починається від обстеження тіла кінологами і вибухотехніками, опису одягу загиблого і закінчуються відбором ДНК, дані про що вносяться до відповідної бази. Потім імовірні родичі надають свій ДНК-профіль, і починається порівняльна експертиза.

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Водночас Нєбитов запевнив, що наразі поліції вистачає людського і технічного ресурсів для проведення таких експертиз.

Теми: Київська областьвійнажертви
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