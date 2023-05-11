Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині понад 280 людей досі вважаються зниклими безвісти − Нєбитов

Ірина БалачукЧетвер, 11 травня 2023, 12:01
На Київщині понад 280 людей досі вважаються зниклими безвісти − Нєбитов
Ексгумація тіл на Київщині. Фото з Telegram Нєбитова

Після деокупації Київської області навесні 2022 року 281 людина досі вважається зниклою безвісти, станом на травень правоохоронці виявили тіла 1 374 загиблих.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова Нєбитова: "З моменту деокупації вже знайдено 1 374 тіла наших співвітчизників. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї. На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа".

Деталі: За його словами, на Київщині виявили 15 місць масового поховання людей і три місця катування.

Наразі триває ідентифікація тіл загиблих.

Нєбитов зазначив, що цей процес досить важкий і довгий, оскільки він починається від обстеження тіла кінологами і вибухотехніками, опису одягу загиблого і закінчуються відбором ДНК, дані про що вносяться до відповідної бази. Потім імовірні родичі надають свій ДНК-профіль, і починається порівняльна експертиза.

Водночас Нєбитов запевнив, що наразі поліції вистачає людського і технічного ресурсів для проведення таких експертиз.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Київська область
Поліція показала уламки ще однієї ракети, яку збито на Київщині
На березі Київського водосховища знайшли тіло збитого російського пілота
Поліція показала пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: