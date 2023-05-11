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На Киевщине более 280 человек до сих пор считаются пропавшими без вести − Небытов

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 12:01
На Киевщине более 280 человек до сих пор считаются пропавшими без вести − Небытов
Эксгумация тел на Киевщине. Фото из Telegram Небытова

После деоккупации Киевской области весной 2022 года 281 человек до сих пор считается пропавшим без вести, по состоянию на май правоохранители обнаружили тела 1 374 погибших.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью Укринформу

Прямая речь Небытова: "С момента деоккупации уже найдено 1 374 тела наших соотечественников. По данным экспертов, 717 человек убиты из огнестрельного оружия. К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшими без вести считается 281 человек".

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Детали: По его словам, на Киевщине обнаружили 15 мест массового захоронения людей и три места пыток.

Сейчас продолжается идентификация тел погибших.

Небытов отметил, что этот процесс достаточно тяжелый и долгий, поскольку он начинается от обследования тела кинологами и взрывотехниками, описания одежды погибшего и заканчиваются отбором ДНК, данные о чем вносятся в соответствующую базу. Затем вероятные родственники предоставляют свой ДНК-профиль, и начинается сравнительная экспертиза.

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В то же время Небытов заверил, что сейчас полиции хватает человеческого и технического ресурсов для проведения таких экспертиз.

Темы: Киевская областьвойнажертвы
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