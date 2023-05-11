Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине более 280 человек до сих пор считаются пропавшими без вести − Небытов

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 12:01
На Киевщине более 280 человек до сих пор считаются пропавшими без вести − Небытов
Эксгумация тел на Киевщине. Фото из Telegram Небытова

После деоккупации Киевской области весной 2022 года 281 человек до сих пор считается пропавшим без вести, по состоянию на май правоохранители обнаружили тела 1 374 погибших.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью Укринформу

Прямая речь Небытова: "С момента деоккупации уже найдено 1 374 тела наших соотечественников. По данным экспертов, 717 человек убиты из огнестрельного оружия. К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшими без вести считается 281 человек".

Детали: По его словам, на Киевщине обнаружили 15 мест массового захоронения людей и три места пыток.

Сейчас продолжается идентификация тел погибших.

Небытов отметил, что этот процесс достаточно тяжелый и долгий, поскольку он начинается от обследования тела кинологами и взрывотехниками, описания одежды погибшего и заканчиваются отбором ДНК, данные о чем вносятся в соответствующую базу. Затем вероятные родственники предоставляют свой ДНК-профиль, и начинается сравнительная экспертиза.

В то же время Небытов заверил, что сейчас полиции хватает человеческого и технического ресурсов для проведения таких экспертиз.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Киевская область
Полиция показала обломки еще одной ракеты, которую сбили на Киевщине
На берегу Киевского водохранилища нашли тело сбитого российского пилота
Полиция показала поврежденный дом и обломки российских ракет на Киевщине
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: