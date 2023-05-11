На Киевщине более 280 человек до сих пор считаются пропавшими без вести − Небытов

После деоккупации Киевской области весной 2022 года 281 человек до сих пор считается пропавшим без вести, по состоянию на май правоохранители обнаружили тела 1 374 погибших.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью Укринформу

Прямая речь Небытова: "С момента деоккупации уже найдено 1 374 тела наших соотечественников. По данным экспертов, 717 человек убиты из огнестрельного оружия. К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшими без вести считается 281 человек".

Детали: По его словам, на Киевщине обнаружили 15 мест массового захоронения людей и три места пыток.

Сейчас продолжается идентификация тел погибших.

Небытов отметил, что этот процесс достаточно тяжелый и долгий, поскольку он начинается от обследования тела кинологами и взрывотехниками, описания одежды погибшего и заканчиваются отбором ДНК, данные о чем вносятся в соответствующую базу. Затем вероятные родственники предоставляют свой ДНК-профиль, и начинается сравнительная экспертиза.

В то же время Небытов заверил, что сейчас полиции хватает человеческого и технического ресурсов для проведения таких экспертиз.