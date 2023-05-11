Ворог за добу вбив 6 цивільних, ще 12 поранені – ОВА

Наслідки атаки на Запорізьку області, ФОТО З TELEGRAM ЗАПОРІЗЬКОЇ ГОЛОВИ ОВА ЮРІЯ МАЛАШКА

Внаслідок російських обстрілів за минулу добу шість людей загинули та 12 дістали поранення.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: На Чернігівщині за добу – 3 обстріли, із мінометів, ракетами із гелікоптера, Новгород-Сіверський район. Минулося без жертв та руйнувань.

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Сумщина: у середу протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Хотінської, Есманської, Новослобідської територіальних громад. Є руйнування.

У Білопільській громаді внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по с. Павлівка пошкоджено 1 домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП. Від уламку артснаряду за місцем проживання загинув місцевий мешканець, 1967 р.н.

Юнаківська громада: був обстріл з міномету (3 вибухи) та артобстріл (3 вибухи). Пошкоджено 1 домогосподарство. Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів (40 вибухів).

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У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ударів зруйновано житлову будівлю, пошкоджено магазин та аграрний ліцей. Також росіяни били з мінометів – 4 вибухи.

У Юнаківській громаді: влучання по фермі.

Запорізька: минулої доби ворог знову гатив по мирних містах і селах Запорізької області – 70 обстрілів, внаслідок яких зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

60 разів ворог бив з артилерії, 5 з РСЗВ, наніс 3 авіаційні удари та один ракетний, здійснив одну атаку з БПЛА.

Понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах.

З РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них — працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі — три чоловіка та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога.

Дніпропетровщина: у середу вдень під обстрілами знову була Нікопольщина. У Нікополі пошкоджене промислове підприємство, 2 будинки та стільки ж господарських споруд. Побитий газогін. Минулося без постраждалих.

У Марганецькій громаді понівеченi приватний дім та авто.

Під ударом ворожої артилерії ввечері та вночі був сам Нікополь. Минулося без загиблих та постраждалих.

Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач.

По БПЛА агресора відпрацювали захисники. Вночі збили над областю один дрон.

Харківщина: у четвер зранку в м. Ізюм попередньо на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався та отримав поранення цивільний чоловік 44 років. Госпіталізований.

Минулої доби на Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший та Кислівка.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ загинув 67-річний чоловік. Пошкоджено 5 приватних житлових будинків та господарчі споруди.

В с. Фиголівка Куп'янського району поранення зазнав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Луганщина: ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів з боку росіян зазнали Стельмахівка, Білогорівка і Макіївка. Авіаційного удару ворогом завдано по Білогорівці.

За добу противник здійснив 94 обстріли (397 снарядів).

Донеччина: за минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів: Костянтинівка, Курахове, с.Карлівка, смт Велика Новосілка, Торецьк, Часів Яр, Авдіївка, с.Сокіл, смт Щербинівка, с.Новокалинове, с.Білокузьминівка, смт Нью-Йорк, Бахмут.

Пошкоджено 26 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), приміщення банку, 2 гаражі, цивільний автомобіль, фермерське господарство, офісне приміщення "Конті", кінотеатр.

За добу на Донеччині: 3 загиблих, 2 поранених.

Миколаївщина: у середу протягом дня зафіксовано артобстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу – 90 обстрілів (461 снаряди), з них по м. Херсон противник здійснив 10 обстрілів (43 снаряди).

Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.

У полі поблизу населеного пункту с.Дмитренка Бериславського району під час польових робіт мешканець с.Червоний Яр здійснив наїзд трактором на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху постраждалий отримав незначні травми. Трактор зазнав значних механічних пошкоджень. Постраждалого транспортовано у медичний заклад смт Березнегувате Миколаївської області.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.