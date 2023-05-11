Враг за сутки убил 6 гражданских, еще 12 ранены – ОВА

Последствия атаки на Запорожскую области, ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗАПОРОЖСКОЙ ГЛАВЫ ОВА ЮРИЯ МАЛАШКО

В результате российских обстрелов за минувшие сутки шесть человек погибли и 12 получили ранения.

Источник: сводка ОВА

Детали: На Черниговщине за сутки - 3 обстрела, из минометов, ракетами с вертолета, Новгород-Северский район. Прошло без жертв и разрушений.

Сумщина: в среду в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Великописаревской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Эсманской, Новослободской территориальных общин. Есть разрушения.

В Белопольской громаде в результате одного из обстрелов из ствольной артиллерии по с. Павловка повреждены 1 домовладение, гараж фермерского хозяйства, ЛЭП. От обломка артснаряда по месту жительства погиб местный житель, 1967 г.р.

Юнаковская громада: был обстрел из миномета (3 взрыва) и артобстрел (3 взрыва). Повреждено 1 домохозяйство. Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов (40 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде в результате ударов разрушено жилое здание, поврежден магазин и аграрный лицей. Также россияне били из минометов - 4 взрыва.

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В Юнаковской громаде: попадание по ферме.

Запорожская: за прошедшие сутки враг снова бил по мирным городам и селам Запорожской области - 70 обстрелов, в результате которых зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.

60 раз враг бил из артиллерии, 5 из РСЗО, нанес 3 авиационных удара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА.

Повреждены частные дома, машины, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окружающих селах.

Из РСЗО враг массированно атаковал Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них - работники скорой помощи, прибывшие на вызов. Ранения получили и местные жители - три мужчины и две женщины. Им оказывается вся необходимая помощь.

Днепропетровщина: в среду днем под обстрелами снова была Никопольщина. В Никополе повреждено промышленное предприятие, 2 дома и столько же хозяйственных построек. Побитый газопровод. Обошлось без пострадавших.

В Марганецкой громаде повреждены частный дом и авто.

Под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью был сам Никополь. Прошло без погибших и пострадавших.

В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственные постройки и авто. Оборвана линия электропередач.

По БПЛА агрессора отработали защитники. Ночью сбили над областью один дрон.

Харьковщина: в четверг утром в г. Изюм предварительно на противопехотной мине "Лепесток" подорвался и получил ранения гражданский мужчина 44 лет. Госпитализирован.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки. На Купянском направлении враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Николаевка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый и Кисловка.

В результате обстрелов г. Волчанск погиб 67-летний мужчина. Повреждены 5 частных жилых домов и хозяйственные постройки.

В с. Фиголевка Купянского района ранения получил гражданский мужчина 49 лет, госпитализирован. Повреждено частное домовладение.

Луганщина: враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам со стороны россиян подверглись Стельмаховка, Белогоровка и Макеевка. Авиационный удар врагом нанесен по Белогоровке.

За сутки противник совершил 94 обстрела (397 снарядов).

Донецкая область: за минувшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов: Константиновка, Курахово, с.Карловка, пгт Великая Новоселка, Торецк, Часов Яр, Авдеевка, с.Сокол, пгт Щербиновка, с.Новокалиново, с.Белокузьминовка, пгт Нью-Йорк, Бахмут.

Повреждены 26 жилых домов (из них 9 многоквартирных), помещение банка, 2 гаража, гражданский автомобиль, фермерское хозяйство, офисное помещение "Конти", кинотеатр.

За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 2 раненых.

Николаевщина: в среду в течение дня зафиксированы артобстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки - 90 обстрелов (461 снаряд), из них по г. Херсон противник совершил 10 обстрелов (43 снаряда).

Рашисты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне.

В поле вблизи населенного пункта с.Дмитренка Бериславского района во время полевых работ житель с.Красный Яр совершил наезд трактором на взрывоопасный предмет. В результате взрыва пострадавший получил незначительные травмы. Трактор получил значительные механические повреждения. Пострадавший транспортирован в медицинское учреждение пгт Березнеговатое Николаевской области.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения. С деоккупированной территории области эвакуированы 95 человек.