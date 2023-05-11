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Окупанти з С-300 обстріляли Слов'янськ: загинула жінка

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 12:39
Окупанти з С-300 обстріляли Слов'янськ: загинула жінка
Фото: ДСНС

Російські війська в четвер уранці ракетами С-300 обстріляли Слов'янськ Донецької області, в результаті чого жінка похилого віку отримала поранення, від яких померла в лікарні.

Джерело: повідомлення Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха, ДСНС Україна

Пряма мова: "На жаль, наше місто знов обстріляли, ракета влучила в приватний будинок, одна людина поранена".

Деталі: Лях також повідомив, що постраждали дві багатоповерхівки на вул. Світлодарській, приватні будинки, автівки.

В ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу отримала поранення жінка, яка згодом померла в лікарні.

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Теми: Донбас
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