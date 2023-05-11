Оккупанты из С-300 обстреляли Славянск: погибла женщина

Российские войска в четверг утром ракетами С-300 обстреляли Славянск Донецкой области, в результате чего пожилая женщина получила ранения, от которых скончалась в больнице.

Источник: сообщение Славянской городской военно-гражданской администрации Вадима Ляха, ГСЧС Украины

Прямая речь: "К сожалению, наш город снова обстреляли, ракета попала в частный дом, один человек ранен".

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Детали: Лях также сообщил, что пострадали две многоэтажки на ул. Светлодарской, частные дома, машины.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела получила ранения женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.