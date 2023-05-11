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РФ обстріляла Великий Бурлук з "Торнадо": є поранені, серед них підліток

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 травня 2023, 14:40
РФ обстріляла Великий Бурлук з Торнадо: є поранені, серед них підліток
Наслідки обстрілу села Великий Бурлук 11 травня, фото прокуратури

Російські військові вдень завдали удару з РСЗВ "Торнадо" по селу Великий Бурлук Харківської області – постраждали двоє людей, у тому числі підліток.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури, очільник Харківської обласної військової адміністрації в Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп'янського району.  

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Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років. Обидві постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу". 

Деталі: У прокуратурі уточнили, що обстріл зафіксований близько 11:40. За попередніми даними, окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо". Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців. 

 

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Теми: Харківська областьобстрілвоєнні злочини
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