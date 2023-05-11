РФ обстріляла Великий Бурлук з "Торнадо": є поранені, серед них підліток

Російські військові вдень завдали удару з РСЗВ "Торнадо" по селу Великий Бурлук Харківської області – постраждали двоє людей, у тому числі підліток.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури, очільник Харківської обласної військової адміністрації в Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років. Обидві постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу".

Деталі: У прокуратурі уточнили, що обстріл зафіксований близько 11:40. За попередніми даними, окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо". Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.