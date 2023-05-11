Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ обстріляла Великий Бурлук з "Торнадо": є поранені, серед них підліток

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 травня 2023, 14:40
РФ обстріляла Великий Бурлук з Торнадо: є поранені, серед них підліток
Наслідки обстрілу села Великий Бурлук 11 травня, фото прокуратури

Російські військові вдень завдали удару з РСЗВ "Торнадо" по селу Великий Бурлук Харківської області – постраждали двоє людей, у тому числі підліток.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури, очільник Харківської обласної військової адміністрації в Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп'янського району.  

Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років. Обидві постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу". 

Деталі: У прокуратурі уточнили, що обстріл зафіксований близько 11:40. За попередніми даними, окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо". Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців. 

 

Теми: Харківська областьобстрілвоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

В ОП підтвердили, що президент ПАР хоче приїхати в Україну з "мирною ініціативою"

Корегувальника ударів РФ по Львову засудили до довічного ув'язнення

У Києві обіцяють відкрити всі бомбосховища через скарги киян

Речник Повітряних сил: Знищити Patriot "Кинджалом" неможливо

фото, відеоСБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО

Усі новини...
Харківська область
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
Батько з сином продавали зброю через Інтернет по всій Україні – поліція
Ворог обстріляв Вовчанськ: загинув чоловік
Останні новини
14:56
фотоУкраїнські полярники показали "осінніх" жителів Антарктики
14:56
Росія погодиться продовжити зернову угоду - Bloomberg
14:55
У "Чесно" назвали депутатів, які прогулювали засідання Ради найчастіше
14:28
Шість держав, у тому числі 1 член ЄС, відмовилися від угоди про реєстр злочинів РФ
14:27
На Бахмутському напрямку просуваємось, у самому місті запеклі бої – Маляр 
14:24
Японія виходить з рецесії на хвилі споживчого підйому після пандемії COVID-19
14:16
фотоСуддю з Луганська підозрюють у зраді: розробляла "закони" для фейкової "ЛНР"
14:06
Маск назвав віддалену роботу "морально неправильною"
13:58
Шольц не має наміру брати участь у "коаліції винищувачів" для України
13:52
Привласнення палива на 2 мільярди: екскерівник "Укртатнафти" отримав ще одну підозру
Усі новини...
Реклама: