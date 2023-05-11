РФ обстреляла Великий Бурлук из "Торнадо": есть раненые, среди них подросток

Российские военные днем нанесли удар из РСЗО "Торнадо" по селу Великий Бурлук Харьковской области - пострадали два человека, в том числе подросток.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, глава Харьковской областной военной администрации в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг обстрелял пгт Великий Бурлук Купянского района.

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В результате обстрела взрывные и осколочные ранения получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет. Обе пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь".

Детали: В прокуратуре уточнили, что обстрел зафиксирован около 11:40. По предварительным данным, оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо".

В результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобили местных жителей.