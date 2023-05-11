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РФ обстреляла Великий Бурлук из "Торнадо": есть раненые, среди них подросток

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 11 мая 2023, 14:40
РФ обстреляла Великий Бурлук из Торнадо: есть раненые, среди них подросток
Последствия обстрела села Большой Бурлук 11 мая, фото прокуратуры

Российские военные днем нанесли удар из РСЗО "Торнадо" по селу Великий Бурлук Харьковской области - пострадали два человека, в том числе подросток.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, глава Харьковской областной военной администрации в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг обстрелял пгт Великий Бурлук Купянского района.  

В результате обстрела взрывные и осколочные ранения получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет. Обе пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь". 

Детали: В прокуратуре уточнили, что обстрел зафиксирован около 11:40.  По предварительным данным, оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо".

В результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобили местных жителей.

 

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Темы: Харьковская областьобстрелвоенные преступления
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