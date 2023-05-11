Росія внесла Арестовича в список терористів, той відреагував

Росія внесла колишнього радника глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексія Арестовича до переліку терористів та екстремістів.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: У списку Росфінмоніторингу "Перелік терористів і екстремістів" з’явилося прізвище Арестовича.

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Місцем народження вказано місто Цителі-Цкаро Грузинської РСР.

Сам Арестович відреагував на це словами "дрібниця, а приємно".