Росія внесла Арестовича в список терористів, той відреагував
Четвер, 11 травня 2023, 14:45
Росія внесла колишнього радника глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексія Арестовича до переліку терористів та екстремістів.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: У списку Росфінмоніторингу "Перелік терористів і екстремістів" з’явилося прізвище Арестовича.
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Місцем народження вказано місто Цителі-Цкаро Грузинської РСР.
Сам Арестович відреагував на це словами "дрібниця, а приємно".
❗️Актер Артур Смольянинов и экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович
включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Мелочь, а приятно.)— Arestovych (@arestovych) May 11, 2023ВІДЕО ДНЯ