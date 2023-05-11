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Россия внесла Арестовича в список террористов, тот отреагировал

Александр ШумилинЧетверг, 11 мая 2023, 14:45
Россия внесла Арестовича в список террористов, тот отреагировал
Фото: ОП

Россия внесла бывшего советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: В списке Росфинмониторинга "Перечень террористов и экстремистов" появилась фамилия Арестовича.

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Местом рождения указан город Цители-Цкаро Грузинской ССР.

Сам Арестович отреагировал на это словами "мелочь, а приятно".

Темы: пропагандаРосcия
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