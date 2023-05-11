Россия внесла Арестовича в список террористов, тот отреагировал
Четверг, 11 мая 2023, 14:45
Россия внесла бывшего советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: В списке Росфинмониторинга "Перечень террористов и экстремистов" появилась фамилия Арестовича.
Местом рождения указан город Цители-Цкаро Грузинской ССР.
Сам Арестович отреагировал на это словами "мелочь, а приятно".
❗️Актер Артур Смольянинов и экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович— Arestovych (@arestovych) May 11, 2023
включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Мелочь, а приятно.)
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