Россия внесла Арестовича в список террористов, тот отреагировал

Россия внесла бывшего советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: В списке Росфинмониторинга "Перечень террористов и экстремистов" появилась фамилия Арестовича.

Местом рождения указан город Цители-Цкаро Грузинской ССР.

Сам Арестович отреагировал на это словами "мелочь, а приятно".

❗️Актер Артур Смольянинов и экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович

включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.



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Мелочь, а приятно.) — Arestovych (@arestovych) May 11, 2023