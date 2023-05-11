Щоб дати відсіч Росії, Україні треба арсенал на понад 30 млрд доларів – Bloomberg

Україні потрібно більше, ніж арсенал вартістю 30 мільярдів доларів, щоб завдати удару Росії і деокупувати свої території.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Озброєна зброєю вартістю понад 30 мільярдів доларів, щойно наданим союзниками, Україна готується до контрнаступу, який може підштовхнути Росію до завершення війни або показати, що жодна зі сторін не має достатньої вогневої потужності для того, щоб скористатися перевагою...

Щоб досягти успіху, Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію, без переваги в повітрі, для якої мало хто з військових у світі має необхідну підготовку.

Це означає координацію дій піхоти, бронетехніки, бойових інженерів і протиповітряної оборони, щоб максимізувати вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншого озброєння, яке Україна отримала з грудня.

Українське командування применшило очікування і неодноразово закликало надати більше озброєння, включаючи засоби протиповітряної оборони і ракети дальнього радіусу дії".

Деталі: У виданні зазначають, що якщо Україна зможе досягти лише незначних успіхів, подібних до тих, яких російські війська домоглися навколо Бахмута, це може призвести до чергового зимового тупика і посилення тиску на Київ з метою змусити його відмовитися від повернення захоплених територій в рамках угоди про припинення вогню.

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Там вважають, що головні цілі контрнаступу, швидше за все, будуть на півдні.

Щоб прорвати багатошарову оборону РФ знадобиться спеціальне інженерне обладнання для розмінування, перекриття окопів і знесення бункерів, яке надіслали союзники.

А також сотні вантажівок і транспортерів, необхідних для переміщення важкої бронетехніки на позиції швидше, ніж Росія зможе відреагувати.

Трекер підтримки України від Кільського інституту свідчить про те, що з лютого 2022 року союзники відправили Україні озброєнь на суму понад 67 мільярдів доларів, пік припав на грудень.

3 травня 2023 року США погодились відправити Україні ще одну партію озброєння на суму 300 млн доларів, в тому числі більше боєприпасів, вантажівок, причепів і діагностичного обладнання для ремонту, а також гаубиці і ракети HIMARS. Оголошений 9 травня пакет США вартістю 1,2 мільярда доларів включатиме критично важливі поставки 155-мм артилерійських снарядів і зенітних ракет.

В Україні також занепокоєні тим, що важливі системи ППО – зокрема, ЗРК середньої дальності радянських часів "Бук", – вичерпують свої запаси ракет.

Українські лідери також закликають надати Україні сучасні літаки і ракети класу "земля-земля" великої дальності ATACMS, які Вашингтон поки що не бажає надавати.

Також без відповіді залишається питання, чи достатньо у росіян військ, щоб утримувати оборонні споруди, які вони вирили на окупованому півдні України взимку. Якщо ні, то їм доведеться вгадувати, де українці атакуватимуть, що дасть Києву можливість застати їх зненацька і обійти з флангу.

Якщо Україні вдасться прорвати лінію фронту, кількість військ і техніки може стати критичною, оскільки для прориву через будь-які проломи знадобляться резерви.