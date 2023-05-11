Чтобы дать отпор России, Украине нужен арсенал на более чем 30 млрд долларов – Bloomberg

Украине нужно больше, чем арсенал стоимостью 30 миллиардов долларов, чтобы нанести России удар и деоккупировать свои территории.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Вооруженная оружием стоимостью более 30 миллиардов долларов, только что предоставленным союзниками, Украина готовится к контрнаступлению, которое может подтолкнуть Россию к завершению войны или показать, что ни одна из сторон не имеет достаточной огневой мощи для того, чтобы воспользоваться преимуществом...

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Чтобы достичь успеха, Украине нужно будет провести сложную так называемую общевойсковую операцию, без преимущества в воздухе, для которой мало кто из военных в мире имеет необходимую подготовку.

Это означает координацию действий пехоты, бронетехники, боевых инженеров и противовоздушной обороны, чтобы максимизировать влияние более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого вооружения, которое Украина получила с декабря.

Украинское командование преуменьшило ожидания и неоднократно призывало предоставить больше вооружения, включая средства противовоздушной обороны и ракеты дальнего радиуса действия".

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Детали: В издании отмечают, что если Украина сможет достичь лишь незначительных успехов, подобных тем, которых российские войска добились вокруг Бахмута, это может привести к очередному зимнему тупику и усилению давления на Киев с целью заставить его отказаться от возвращения захваченных территорий в рамках соглашения о прекращении огня.

Там считают, что главные цели контрнаступления, скорее всего, будут на юге.

Чтобы прорвать многослойную оборону РФ понадобится специальное инженерное оборудование для разминирования, перекрытия окопов и сноса бункеров, которое прислали союзники.

А также сотни грузовиков и транспортеров, необходимых для перемещения тяжелой бронетехники на позиции быстрее, чем Россия сможет отреагировать.

Трекер поддержки Украины от Кильского института подсчитал, что с февраля 2022 года союзники отправили Украине вооружений на сумму более 67 миллиардов долларов, пик пришелся на декабрь.

3 мая 2023 года США согласились отправить Украине еще одну партию вооружения на сумму 300 млн долларов, в том числе больше боеприпасов, грузовиков, прицепов и диагностического оборудования для ремонта, а также гаубицы и ракеты HIMARS. Объявленный 9 мая пакет США стоимостью 1,2 миллиарда долларов будет включать критически важные поставки 155-мм артиллерийских снарядов и зенитных ракет.

В Украине также обеспокоены тем, что важные системы ПВО - в частности, ЗРК средней дальности советских времен "Бук", - исчерпывают свои запасы ракет.

Украинские лидеры также призывают предоставить Украине современные самолеты и ракеты класса "земля-земля" большой дальности ATACMS, которые Вашингтон пока не желает предоставлять.

Также без ответа остается вопрос, достаточно ли у россиян войск, чтобы удерживать оборонительные сооружения, которые они вырыли на оккупированном юге Украины зимой. Если нет, то им придется угадывать, где украинцы будут атаковать, что даст Киеву возможность застать их врасплох и обойти с фланга.

Если Украине удастся прорвать линию фронта, количество войск и техники может стать критическим, поскольку для прорыва через любые бреши понадобятся резервы.